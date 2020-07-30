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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области годовалую девочку избила мать, ребенка госпитализировали

В Житомирской области годовалую девочку избила мать, ребенка госпитализировали

В Житомирской области девочка в возрасте 1,3 года попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами после того, как ее избила мать

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"В доме была обнаружена девочка в возрасте 1,3 года, с явными признаками избиения. Во время первоочередного осмотра врачи диагностировали у нее синяки и ушибы на лице и голове, уже в больнице, куда срочно госпитализировали девочку, - закрытую черепно-мозговую травму" , - говорится в сообщении.

Ребенок проживает вместе с матерью и ее сожителем, которые имеют пристрастие к алкоголю. Кроме нее, на воспитании 27-летней женщины есть еще четверо малолетних детей, старшей из которых 10 лет.

Как рассказала начальник подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук, семья состоит на учете социальных служб. В течение последних 2 лет мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, а ювенальные инспекторы еще в апреле инициировали рассмотрение целесообразности пребывания ребенка вместе с матерью. Однако соответствующего решения так и не приняли.

Предварительно полицейские установили, что девочку избила нетрезвая мать якобы за то, что ребенок своим плачем мешал ей выпивать.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком Уголовного кодекса Украины и разбираются в ситуации. Четверо других детей пока изъяты из семьи и находятся под присмотром бабушки.

По действующему законодательству, женщине грозит ограничение или лишение свободы до 2 лет.

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