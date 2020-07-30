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Espreso.tvОбществоВ Японии произошел взрыв в ресторане: погиб один человек, 17 пострадавших

В Японии произошел взрыв в ресторане: погиб один человек, 17 пострадавших

Сегодня, 30 июля, в японском городе Корияма, который находится в префектуре Фукусима, произошел взрыв в ресторане, в результате инцидента погиб один человек и еще 17 получили ранения

Об этом сообщает NHK .

Взрыв произошел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта. Уже 31 июля он должен был возобновить свою работу. Причиной инцидента стала утечка газа. Поэтому спасатели людей призывают не выходить на улицу. В полиции добавляют, что пока сохраняется угроза повторного взрыва.

Также известно, что в радиусе примерно ста метров от места инцидента в жилых домах выбило стекла, у некоторых зданий сильно повреждены стены и крыши. Сам ресторан, где произошел взрыв, практически полностью уничтожен.

Все пострадавшие были госпитализированы.

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