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Espreso.tvОбществоВ Варшаве появится сквер имени украинского генерала Марка Безручко

В Варшаве появится сквер имени украинского генерала Марка Безручко

В польской столице должен появиться сквер имени украинского генерала Марка Безручко

Соответствующее постановление приняли 30 июля депутаты Варшавской городского совета, передает "Наше Слово".

Во время голосования "за" выступили 57 депутатов, "против" - никто. Воздержался один депутат.

Именем украинского генерала и союзника поляков в борьбе с большевиками в 1920 году должен быть назван сквер в варшавском районе Воля. Его открытие запланировано на 14 августа этого года.

Заявление о сквере подала в феврале голове городского совета Общественная инициатива по уходу за могилами воинов Украинской Народной Республики в Варшаве. Как отмечается в документе, организация предлагает "почтить героя Польши и Украины - генерала Марка Безручко - в 100-летие Варшавской битвы".

Члены Общественной инициативы напоминают, что Марк Безручко в 20-е и 30-е годы прошлого века жил в варшавском районе Охота на улице Опачевской, 54 (этот дом был разрушен во время Второй мировой войны), вблизи сегодняшней улице Варшавской битвы.

"В 2020 году мы празднуем 100-ю годовщину Варшавской битвы. Это прекрасная возможность, чтобы столица отдала дань украинским союзникам - офицерам и солдатам Армии Украинской Народной Республики, которые бок о бок с солдатами польской войска защищали Варшаву и Европу от большевистского нашествия. генерал Марк Безручко является символом этой совместной борьбы", - отметили члены Общественной инициативы по уходу за могилами воинов УНР в Варшаве.

Они отметили также, что за эту верность, выполнение воинского долга до конца, бойцам армии УНР - единственного в то время союзника польской армии - положены память и уважение. Идею поддержало Посольство Украины в Польше и ряд организаций, в частности украинское историческое общество, Объединение харцеров в Польше и др.

Сквер имени Марка Безручко будет находиться между улицами Яна Казимежа (Jana Kazimierza) и Всховской (Wschowskiej). Депутат от Гражданской коалиции Ярослав Шостаковский напомнил, что именно на Вольском кладбище похоронен украинский генерал, и там же по инициативе польских хацеров и украинских пластунов проходит акция "Пламя братства".

"Одним из наиболее выдающихся представителей украинской армии был генерал Марк Безручко", - подчеркнул Ярослав Шостаковский и предложил, чтобы постановление вступило в силу через 3 дня после публикации в официальном правительственном еженедельнике Мазовецкого воеводства. В общем надо будет подождать 14 дней. Эту поправку к проекту также одобрили.

Кроме этого, на заседании приняли проект постановления об установлении на варшавской площади "На Роздрожу" (Plac Na Rozdrożu) памятника, который бы чтил память Варшавской битвыу 1920 года. В постановлении упоминается также о воинах Украинской Народной Республики.

Сегодня в польских населенных пунктах есть несколько "украинских" мест. Пройтись по улице Тараса Шевченко можно в Ольштыне, Вроцлаве, Лигнице и Катовице. Во Вроцлаве есть улица Ивана Франко и круговой перекрёсток (rondo) имени Марка Безручко, появившийся на карте города два года назад.

На Поморье в Битове есть улица архиепископа Иосифа Слепого, в Илаве - митрополита Андрея Шептицкого, в Гурове-Илавецком - отца Мирослава Рипецкого, в Белом Бору и Пасленку - отца Василия Грыныка, а в Люблине именем священномученика отца Емельяна Ковча назван круговой перекрёсток.

В Кракове и Величке есть улицы Николая Зибликевича - юриста украинского происхождения, которого дважды избирали мэром Кракова. Улица его имени есть и в Перемышле, где волны демократических преобразований в Польше в 1990-е годы вернули также исторические названия улиц епископа Ивана Снигурского и отца Ивана Могильницкого.

Однако на этом процесс восстановления традиционных названий "украинских" улиц в Перемышле завершился. Много лет местная община призывала городские власти вернуть городу улицу Маркияна Шашкевича, епископа Антона Радиловського и Тараса Шевченко, которые переименовали после Второй мировой войны, или же дать новым улицам имена, например, Ульяны Кравченко или Михаила Вербицкого - исторических фигур, непосредственно связанных с регионом и с самим городом. Но случилось наоборот. В прошлом году городской совет переименовал улицу епископа Иосафата Коциловского, назвав ее Кафедральной.

Следует добавить, что в 2016 году во время отмечания 150-й годовщины рождения Михаила Грушевского именем украинского историка предлагали назвать один из скверов в Холме. Там родился председатель Украинской Центральной Рады. К сожалению, Холмский городской совет не согласилась на это предложение.

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