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Espreso.tvОбществоВ Станице Луганской заработает мобильный пункт тестирования на COVID-19 - ОГА

В Станице Луганской заработает мобильный пункт тестирования на COVID-19 - ОГА


фото: reuters
В пгт Станица Луганская (Луганская область) должен заработать пункт для всех желающих пройти ПЦР-тестирование на коронавирус

Об этом заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 30 июля, сообщает пресс- служба ОГА.

"В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции", - отметил Гайдай.

Как сообщалось, в Луганской области по состоянию на утро четверга не зафиксировано новых случаев коронавируса, пять человек вылечились, пока болеют 27 человек.

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