В Станице Луганской заработает мобильный пункт тестирования на COVID-19 - ОГА
30 июля, 2020, 15:18
В пгт Станица Луганская (Луганская область) должен заработать пункт для всех желающих пройти ПЦР-тестирование на коронавирус
Об этом заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 30 июля, сообщает пресс- служба ОГА.
"В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции", - отметил Гайдай.
Как сообщалось, в Луганской области по состоянию на утро четверга не зафиксировано новых случаев коронавируса, пять человек вылечились, пока болеют 27 человек.
- По состоянию на утро 30 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросла на 1 197 человек.
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