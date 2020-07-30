В Станице Луганской заработает мобильный пункт тестирования на COVID-19 - ОГА

30 июля, 2020, 15:18

В пгт Станица Луганская (Луганская область) должен заработать пункт для всех желающих пройти ПЦР-тестирование на коронавирус

Об этом заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 30 июля, сообщает пресс- служба ОГА.

"В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции", - отметил Гайдай.

Как сообщалось, в Луганской области по состоянию на утро четверга не зафиксировано новых случаев коронавируса, пять человек вылечились, пока болеют 27 человек.

По состоянию на утро 30 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросла на 1 197 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb