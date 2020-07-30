В РФ поставляли товары военного назначения украинского производства, - СБУ

30 июля, 2020, 10:21

Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконной поставки в страну-агрессор товаров военного назначения и двойного использования

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Для документирования схемы в июле Служба безопасности Украины провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения. Благодаря дополнительно полученной информации оперативники и следователи СБУ установили, что частные предприниматели - организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны", - говорится в сообщении.

Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства.

В страну-агрессор участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции. По данным следствия, организатор противоправной сделки - заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ.

Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенных в составе организованной преступной группы, сообщается организатору и трем фигурантам уголовного производства - чиновникам частных компаний-поставщиков.