В пяти центральных областях объявлено штормовое предупреждение
30 июля, 2020, 11:53
30 июля штормовое предупреждение объявлено из-за возможных дождей, гроз и шквального ветра
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что 30 июля днем в центральных областях ожидаются грозовые дожди и шквалы от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Фото: грозы и шквалы в центральных областях (meteo.gov.ua):
В пяти областях - Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской - ожидаются грозовые дожди и шквалы от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).
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