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Espreso.tvОбществоВ пяти центральных областях объявлено штормовое предупреждение

В пяти центральных областях объявлено штормовое предупреждение


фото: karpaty.news
30 июля штормовое предупреждение объявлено из-за возможных дождей, гроз и шквального ветра

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 30 июля днем в центральных областях ожидаются грозовые дожди и шквалы от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Фото: грозы и шквалы в центральных областях (meteo.gov.ua):

В пяти областях - Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской - ожидаются грозовые дожди и шквалы от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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