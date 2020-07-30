В пяти центральных областях объявлено штормовое предупреждение

30 июля, 2020, 11:53

30 июля штормовое предупреждение объявлено из-за возможных дождей, гроз и шквального ветра

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 30 июля днем в центральных областях ожидаются грозовые дожди и шквалы от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Фото: грозы и шквалы в центральных областях (meteo.gov.ua):

В пяти областях - Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской - ожидаются грозовые дожди и шквалы от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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