В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево, есть пострадавшие
30 июля, 2020, 21:58
В четверг, 30 июля, в Николаеве микроавтобус врезался в дерево, в результате чего травмированы 9 пассажиров
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
Авария произошла около 18:20 на пр. Центральном, между улицами Шестой и 3-й Слободской. 44-летний мужчина за рулем микроватобуса "Рута" не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом.
Пострадавших пассажиров доставили в медицинское учреждение.
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