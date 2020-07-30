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Espreso.tvОбществоВ Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево, есть пострадавшие

В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево, есть пострадавшие

В четверг, 30 июля, в Николаеве микроавтобус врезался в дерево, в результате чего травмированы 9 пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Авария произошла около 18:20 на пр. Центральном, между улицами Шестой и 3-й Слободской. 44-летний мужчина за рулем микроватобуса "Рута" не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом.

Пострадавших пассажиров доставили в медицинское учреждение.

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