В Киеве с первого августа могут усилить карантин, - глава Госпродпотребслужбы города
30 июля, 2020, 12:19
Киев приблизился к границе между желтой и оранжевой карантинными зонами
Об этом сообщил главы Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".
Эпидемиологическая ситуация в столице будет приближаться к оранжевой зоне, согласно с зонированием, которое предусматривает адаптивный карантин с 1 августа. Решение о пересмотре карантинной зоны города примут 31 июля.
"Киев окажется на грани - между желтой и оранжевой зонами", - объяснил Рубан прогнозы эпидемиологической ситуации по 1 августа.
Отметим, Украину планируют разделить на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную.
- Зеленая зона включает в себя масочный режим в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, один человек на 5 квадратных метров при проведении массовых мероприятий.
- Желтая зона аналогична зеленой, но уже является предупредительной. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
- Оранжевая зона - кроме вышеперечисленного, запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.
- Красная зона - все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельности кафе и ресторанов.
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