В Киеве протестующие перекрыли проспект из-за требования властей закрыть МАФы

30 июля, 2020, 13:21

30 июля частные предприниматели устроили пикет, перекрыв улицу Маяковского на Троещине рядом с Фестивальным рынком из-за сноса их торговых точек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо с места происшествия.

В Киеве в Деснянском районе, вблизи "Фестивального" предприниматели перекрыли движение по проспекту Маяковского в знак протеста против сноса МАФов, из которых они торгуют много лет. Из-за протеста заблокировано движение троллейбусов и затруднено движение автомобилей в обоих направлениях.

На место прибыли сотрудники КП "Благоустройство" и начали работы по демонтажу киосков.

Протестующие заявляют, что о сносе им сообщили за три дня.

В частности, протестующая рассказала стражам, что вынуждена была разобрать МАФ, где торгует цветами.

Часть рынка уже демонтировали.

Руководство района рассказало пикетчикам, что они дают время до конца дня, чтобы владелец или арендатор этой земли предоставил все документы. Предприниматели, которые являются субарендаторами и здесь стали заложниками ситуации, согласились на это и сошли с проезжей части. Движение по проспекту Маяковского восстановлено.

Видео и фото - Вартови.Еспресо :

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