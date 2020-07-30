В Киеве пожар в Голосеевском РАГСе

30 июля, 2020, 17:21

В Киеве произошел пожар в здании Голосеевского РАГСа

Об этом сообщает "Столичный регион" .

По предварительным данным, возгорание произошло в щитке электросетей. На месте работают спасатели. Прием граждан приостановлен на неопределенный срок.