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Espreso.tvОбществоВ Киеве пожар в Голосеевском РАГСе

В Киеве пожар в Голосеевском РАГСе


фото: stolychno.news
В Киеве произошел пожар в здании Голосеевского РАГСа

Об этом сообщает "Столичный регион" .

По предварительным данным, возгорание произошло в щитке электросетей. На месте работают спасатели. Прием граждан приостановлен на неопределенный срок.

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