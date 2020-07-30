В Киеве пожар в Голосеевском РАГСе
30 июля, 2020, 17:21
В Киеве произошел пожар в здании Голосеевского РАГСа
Об этом сообщает "Столичный регион" .
По предварительным данным, возгорание произошло в щитке электросетей. На месте работают спасатели. Прием граждан приостановлен на неопределенный срок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-