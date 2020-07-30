В Киеве появится улица Гарета Джонса - журналиста, который рассказал миру о Голодоморе

30 июля, 2020, 14:46

30 июля на пленарном заседании Киевсовета депутаты поддержали наименование проектного переулка в честь журналиста Гарета Джонса

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета .

За соответствующее решение отдали голоса 104 депутатов.

В Шевченковском районе столицы появится переулок, который будет носить имя британского журналиста Гарета Джонса (на данный момент переулок проектный 13120). Он был одним из первых западных корреспондентов, которые своими публикациями донесли миру правду о Голодоморе миллионов людей в Украине в 1932-1933 годах.

29 марта 1933 Гарет Джонс созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине. Пресс-релиз перепечатали ведущие мировые издания, в частности New York Evening Post и Manchester Guardian.

Идею переименования поддержали 104 человека, только двое проголосовали против. Общественное обсуждение проходило на сайте КГГА с 19 марта по 19 мая 2019 года.

Также депутаты переименовали:

улицу Димитрова в честь украинского художника Никифора Дровняка (Деснянский район)

площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной назвали именем Сергея Набоки (Днепровский район). Это украинский журналист, правозащитник и диссидент.

Киевсовет присвоил новые названия ряду безымянных улиц и переулков:

1) Безымянный переулок с проектным названием «переулок Островского» назвали в честь выдающегося украинского поэта Якова Щеголева (Дарницкий район).

2) проектный переулок 13115 переименован в переулок Милославский (Деснянский район).

3) Улицу проектную 12637 - в улицу Куричивскую (Деснянский район).

4) Улицу проектную 12638 - в улицу Ковпитскую (Деснянский район).

5) Улицу проектную 13059 - в улицу Стигольскую (Деснянский район).

6) Улицу проектную 12639 - в улицу Помильскую (Деснянский район).

7) Улицу проектную 13079 - в улицу Пляхивскую (Деснянский район).

8) Переулок без названия от улицы Любомировская до тупика - в переулок Парашютистов (Святошинский район).

Напомним, инициатива по увековечению памяти Гарета Джонса появилась от творческой группы фильма "Цена правды" и Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко в 2019 году.

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