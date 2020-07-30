В Коломыю после 8 месяцев в зоне ООС вернулись "Эдельвейсы"

30 июля, 2020, 18:08

Сегодня в Коломыю, на место постоянной дислокации, после восьмимесячной ротации в зоне ООС вернулись воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Личный состав бригады встречали представители командования ОК "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, представители власти, духовенство, а также родные и сотни жителей города. Священники разных конфессий вместе с военными капелланами провели краткий молебен в честь возвращения воинов домой. По традиции, поименно вспомнили павших побратимов. После последней ротации домой не вернулись трое бойцов бригады: Александр Маланчук, Николай Сорочук и Алексей Капустян. В общем отдали свою жизнь за Украину 32 военнослужащихе коломыйской "десятки".

Полковник Владимир Горбатюк вручил орден Богдана Хмельницкого III степени матери погибшего во время этой ротации младшего лейтенанта Александра Маланчука. Заместитель командующего войсками ОК "Запад" и командир бригады, Герой Украины полковник Василий Зубанич наградили несколько десятков военнослужащих, проявивших мужество и стойкость в борьбе с агрессором.



























После торжеств бойцы прошли по центральным улицам города в сопровождении техники, которая помогает им защищать восточные границы государства. По случаю возвращения воинов домой в центре Коломыи открыли памятник "Щит Украины" в честь 10-й бригады. Памятник - это металлическая конструкция в виде карты Украины, посередине которой - щит с цветком эдельвейса, который является символом бригады. По словам командира бригады Василия Зубанича, идея сооружения монумента принадлежит воинам "десятки".