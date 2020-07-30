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Espreso.tvОбществоВ Германии - наибольшее падение экономики за полвека

В Германии - наибольшее падение экономики за полвека


фото: reuters
Падение ВВП Германии во втором квартале превысило 10 процентов, что является худшим показателем за полвека

Такие данные обнародовала 30 июля статистическая служба ФРГ Destatis, сообщает Укринформ .

Так, валовой внутренний продукт Германии сократился в апреле-июне на 10,1% по сравнению с первыми тремя месяцами года и на 11,7% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года.

"Это самое резкое падение с начала ежеквартальных расчетов ВВП Германии в 1970 году", - констатируют в статистической службе.

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Сократилось как производство, так и экспорт с импортом товаров и услуг.

Экономисты прогнозируют, что немецкая экономика сможет вернуться на докризисный уровень не раньше начала следующего года.

Как сообщалось, МВФ в своем прогнозе предполагал, что падение немецкой экономики в 2020 году составит 7,8%, а рост в 2021-м - 5,4%.

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