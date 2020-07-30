В фонде "Вернись живым" заявили, что смерть двух бойцов ООС в последние дни является небоевыми потерями

30 июля, 2020, 20:50

В районе проведения операции Объединенных сил две небоевые потери

Об этом написал менеджер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в Facebook.

"В сети начала распространяться очередная порция дерьма, мол, опять все пи***асы, замалчивают смерть бойца под Старогнатовкой. На самом деле бойцов двое, и потеря эта небоевая... Причина смерти - это отдельная тема. Подобных случаев, к сожалению, достаточно, проводится следствие ", - написал Рымарук.

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