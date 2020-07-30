В фонде "Вернись живым" заявили, что смерть двух бойцов ООС в последние дни является небоевыми потерями
30 июля, 2020, 20:50
В районе проведения операции Объединенных сил две небоевые потери
Об этом написал менеджер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в Facebook.
"В сети начала распространяться очередная порция дерьма, мол, опять все пи***асы, замалчивают смерть бойца под Старогнатовкой. На самом деле бойцов двое, и потеря эта небоевая... Причина смерти - это отдельная тема. Подобных случаев, к сожалению, достаточно, проводится следствие ", - написал Рымарук.
Читайте также: В штабе ООС заявили о смерти трех военных в течение трех дней "вследствие резкого ухудшения здоровья"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-