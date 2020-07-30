В центре Трускавца появился парк-памятник садового искусства
Соответствующее решение утвердил Кабинет Министров, сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА, передает "Еспресо.Запад".
"Парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" создан для сохранения выдающихся и ценных образцов паркового строительства с коллекцией древесных аборигенных и интродуцированных видов растений и источниками минеральных вод", - говорится в сообщении.
Курортный парк расположен в центральной части курорта Трускавец. Он был заложен еще в 1895 году. Парк создан в английском парковом стиле. На территории парка расположены источники минеральных вод Юзя, Фердинанд, Бронислава, Эдвард.
Среди редких растений здесь растут тюльпанное дерево, софора японская, сакура, платан, барбарис, самшит, магнолия и многие другие.
Фото: Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА
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