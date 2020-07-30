В центре Трускавца появился парк-памятник садового искусства

30 июля, 2020, 14:08

На базе Курортного парка в Трускавце создан парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка"

Соответствующее решение утвердил Кабинет Министров, сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА, передает "Еспресо.Запад".

"Парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" создан для сохранения выдающихся и ценных образцов паркового строительства с коллекцией древесных аборигенных и интродуцированных видов растений и источниками минеральных вод", - говорится в сообщении.

Курортный парк расположен в центральной части курорта Трускавец. Он был заложен еще в 1895 году. Парк создан в английском парковом стиле. На территории парка расположены источники минеральных вод Юзя, Фердинанд, Бронислава, Эдвард.

Среди редких растений здесь растут тюльпанное дерево, софора японская, сакура, платан, барбарис, самшит, магнолия и многие другие.

Фото: Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА