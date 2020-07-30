В американском Сент-Луисе произошла стрельба, трое погибших

30 июля, 2020, 12:34

В результате стрельбы на улице в американском городе Сент-Луис, штат Миссури погибли три человека, еще один получил огнестрельные ранения

Об этом сообщает местная газета St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на полицейских.

"Три человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в районе Валнут Парк Вест, на севере Сент-Луиса", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, правоохранители получили вызов в 14 часов по местному времени. По прибытии на место инцидента они нашли четырех человек с огнестрельными ранениями. У троих человек полицейские констатировали смерть на месте, в четвертого лица ранена нога.

Всего на улице было найдено 40 патронов.

Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы, однако правоохранители предполагают, что вероятным мотивом инцидента могла быть разборка между двумя группами.

Напомним, 20 июля в Вашингтоне на пересечении четырнадцатой улицы и Спринг-роуд произошла стрельба , в результате которой один человек погиб, еще восемь получили ранения.