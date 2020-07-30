В американском Сент-Луисе произошла стрельба, трое погибших
Об этом сообщает местная газета St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на полицейских.
"Три человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в районе Валнут Парк Вест, на севере Сент-Луиса", - говорится в сообщении.
Как сообщает газета, правоохранители получили вызов в 14 часов по местному времени. По прибытии на место инцидента они нашли четырех человек с огнестрельными ранениями. У троих человек полицейские констатировали смерть на месте, в четвертого лица ранена нога.
Всего на улице было найдено 40 патронов.
Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы, однако правоохранители предполагают, что вероятным мотивом инцидента могла быть разборка между двумя группами.
- Напомним, 20 июля в Вашингтоне на пересечении четырнадцатой улицы и Спринг-роуд произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще восемь получили ранения.
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