Украина потребует экстрадиции из Беларуси "вагнеровцев", которые принимали участие в войне на Донбассе, - ОПУ
30 июля, 2020, 20:09
Украина обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории зоны ООС
Об этом сообщает Офис президента.
"Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности собрала достаточно доказательств", - говорится в сообщении.
Сейчас идут консультации с белорусами.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском русских боевиков "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
- Против задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" возбудили уголовное дело о подготовке терактов.
- Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской ЧВК "Вагнера".
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