Украина потребует экстрадиции из Беларуси "вагнеровцев", которые принимали участие в войне на Донбассе, - ОПУ

30 июля, 2020, 20:09

Украина обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории зоны ООС

Об этом сообщает Офис президента.

"Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности собрала достаточно доказательств", - говорится в сообщении.

Сейчас идут консультации с белорусами.