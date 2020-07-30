Украина передала в Гаагу информацию об изъятии земли в оккупированном Крыму

30 июля, 2020, 18:29

В Международный уголовный суд в Гааге передали информацию о 3 952 жертвах нарушения прав собственности в аннексированном Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Идентифицировано 250 пострадавших, у которых снесли недвижимость. У 3 702 человек оккупационная власть изъяла земельные участки общей площадью как минимум 355 га.

Оккупационные власти в суде заявляли, что имеют право на изъятие из-за незаконности передачи земельных участков в собственность; отсутствия оригиналов необходимых документов в архивах на полуострове; отнесения земель к местам особого режима (после 2014 года); незаконность разрешений на строительство, выданных украинскими органами.

"Фактически в большинстве таких случаев оккупационная власть нарушает принципы международного права, говорят о недопустимости оценки решений государственных органов одного государства судами другой, к тому же государства-оккупанта", - сообщил юрист Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

По его словам, аргумент об отсутствии документов в архивах абсурден, ведь за их сохранность отвечают государственные органы.

"Согласно международному гуманитарному праву, уничтожение и присвоение чужого имущества оккупационными властями запрещается. Такие действия запрещаются и квалифицируются как военные преступления", - подчеркнул заместитель прокурора Автономной Республики Крым Виталий Секретарь.

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