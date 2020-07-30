Украина передала в Гаагу информацию об изъятии земли в оккупированном Крыму
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
Идентифицировано 250 пострадавших, у которых снесли недвижимость. У 3 702 человек оккупационная власть изъяла земельные участки общей площадью как минимум 355 га.
Оккупационные власти в суде заявляли, что имеют право на изъятие из-за незаконности передачи земельных участков в собственность; отсутствия оригиналов необходимых документов в архивах на полуострове; отнесения земель к местам особого режима (после 2014 года); незаконность разрешений на строительство, выданных украинскими органами.
"Фактически в большинстве таких случаев оккупационная власть нарушает принципы международного права, говорят о недопустимости оценки решений государственных органов одного государства судами другой, к тому же государства-оккупанта", - сообщил юрист Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.
По его словам, аргумент об отсутствии документов в архивах абсурден, ведь за их сохранность отвечают государственные органы.
"Согласно международному гуманитарному праву, уничтожение и присвоение чужого имущества оккупационными властями запрещается. Такие действия запрещаются и квалифицируются как военные преступления", - подчеркнул заместитель прокурора Автономной Республики Крым Виталий Секретарь.
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- Напомним, президент России Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности "иностранцев" и "иностранных юридических лиц", добавив к ним прибрежные участки оккупированного Крыма.
- Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин направил в правительство и представителю президента в АР Крым запрос с просьбой отреагировать на указ президента РФ Владимира Путина о лишении лиц без паспорта РФ прав на прибрежные участки земли в Крыму.
- Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что указ Путина о правах собственности на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова.
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Министерство иностранных дел Украины осудило "указ" президента РФ Владимира Путина о запрете на владение прибрежными земельными участками в оккупированном Россией Крыма людям без гражданства РФ и призвал международное сообщество усилить давление на государство-агрессора.
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В оккупированном Крыму 9 747 земельных участков на "пограничных территориях России" принадлежат гражданам Украины.
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