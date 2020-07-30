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Espreso.tvОбществоУхудшение эпидситуации: Киев и 12 областей не могут ослабить карантин, - МЗ

Ухудшение эпидситуации: Киев и 12 областей не могут ослабить карантин, - МЗ


фото: reuters
Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина

Об этом свидетельствуют данные на сайте МЗ.

По состоянию на 30 июля, 12 областей и Киев не имеют права на ослабление карантина.

Таким образом, Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области имеют слишком плохие эпидемические показатели для ослабления карантина.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- загруженность коек в больницах больными с COVID-19 - более 50%;

- среднее количество тестирований - менее чем 24 на 100 тыс. населения за последние 7 дней

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 - более 11%;

- динамика роста случаев инфицирования COVID-19 - более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за 7 дней).

  • По состоянию на утро 30 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 1197 человек .
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причиной роста заболеваемости на коронавирус являются религиозные мероприятия в селах и общественный транспорт.

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