УЕФА перенесет матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" из-за коронавируса

30 июля, 2020, 16:16

УЕФА планирует перенести матч 1/8 финала ЛЧ "Барселона" - "Наполи" на нейтральное поле

Об этом сообщает RAC1 .

По информации источника, УЕФА планирует перенести игру из Барселоны в другой город из-за распространения коронавируса в Испании. Решение о месте проведения матча будет принято до конца недели.

УЕФА уже обратились в Департамент здравоохранения по вопросам о ситуации с коронавирусом. Если Департамент сообщит, что проведение игры будет угрожать безопасности участников матча, то она будет перенесена.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" запланирован на 8 августа. Первая игра завершилась вничью (1:1).

29 июля стало известно, что "Барселона" накажет бразильского футболиста Артура за отказ выступать за клуб после возобновления сезона в Лиге чемпионов.