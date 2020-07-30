УЕФА перенесет матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" из-за коронавируса
30 июля, 2020, 16:16
УЕФА планирует перенести матч 1/8 финала ЛЧ "Барселона" - "Наполи" на нейтральное поле
Об этом сообщает RAC1 .
По информации источника, УЕФА планирует перенести игру из Барселоны в другой город из-за распространения коронавируса в Испании. Решение о месте проведения матча будет принято до конца недели.
УЕФА уже обратились в Департамент здравоохранения по вопросам о ситуации с коронавирусом. Если Департамент сообщит, что проведение игры будет угрожать безопасности участников матча, то она будет перенесена.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" запланирован на 8 августа. Первая игра завершилась вничью (1:1).
- 29 июля стало известно, что "Барселона" накажет бразильского футболиста Артура за отказ выступать за клуб после возобновления сезона в Лиге чемпионов.
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