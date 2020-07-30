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Espreso.tvОбществоУчебный год начнется 1 сентября, - Шмыгаль

Учебный год начнется 1 сентября, - Шмыгаль

30 июля на селекторном совещании правительства отметили, что учебный процесс начнется вовремя, кроме населенных пунктов в "красной" зоне заболеваемости

Об этом сообщает Правительственный портал.

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя, с 1 сентября, в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы", - отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины деляться на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, на отдельных территориях, в районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

Заместитель главы Минздрава - главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении от 22 июля 2020 года №641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений.

"Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебные заведения одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", - заявил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

"Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", - добавил Виктор Ляшко.

 

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