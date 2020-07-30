Третью неделю протестов в Болгарии: демонстранты блокировали движение в центре Софии
Как сообщает DW, накануне вечером в здании правительства страны, собралось более пяти тысяч человек.
Несколько сотен участников акции устроили шествие по одной из центральных улиц столицы, парализовав тем самым движение транспорта.
Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Давайте разобьем это мафиозное государство" и "Отставка и прозрачные выборы".
Антиправительственные акции протеста прошли и в других городах страны, однако они были не такими масштабными, как в столице.
Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента.
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