Третью неделю протестов в Болгарии: демонстранты блокировали движение в центре Софии

30 июля, 2020, 11:37

В Болгарии уже три недели не утихают протесты с требованием отставки правительства и генерального прокурора страны

Как сообщает DW, накануне вечером в здании правительства страны, собралось более пяти тысяч человек.

Несколько сотен участников акции устроили шествие по одной из центральных улиц столицы, парализовав тем самым движение транспорта.

Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Давайте разобьем это мафиозное государство" и "Отставка и прозрачные выборы".

Антиправительственные акции протеста прошли и в других городах страны, однако они были не такими масштабными, как в столице.

Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента.