 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТретью неделю протестов в Болгарии: демонстранты блокировали движение в центре Софии

Третью неделю протестов в Болгарии: демонстранты блокировали движение в центре Софии


фото: reuters
В Болгарии уже три недели не утихают протесты с требованием отставки правительства и генерального прокурора страны

Как сообщает DW, накануне вечером в здании правительства страны, собралось более пяти тысяч человек.

Несколько сотен участников акции устроили шествие по одной из центральных улиц столицы, парализовав тем самым движение транспорта.

Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Давайте разобьем это мафиозное государство" и "Отставка и прозрачные выборы".

Антиправительственные акции протеста прошли и в других городах страны, однако они были не такими масштабными, как в столице.

Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

30 июля, 2020 четверг

29 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать