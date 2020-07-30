Требовал 4 млн грн за влияние на служащих АМКУ: правоохранители задержали взяточника

30 июля, 2020, 15:58

Правоохранители задержали человека, который за "вознаграждение" в 4 млн грн обещала представителю двух предприятий вынесение решения о минимизации наложенного на них штрафа

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, задержан человек по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства, соединенной с вымогательством такой выгоды.

По данным следствия, человек требовал 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

"За "вознаграждение" обещала вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них за нарушение требований действующего законодательства", - пояснили в пресс-служба.

Особа была задержана во время получения 600 тыс. грн - первой части неправомерной выгоды.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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