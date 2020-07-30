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Espreso.tvОбществоТрамп пообещал "ответить должным образом" в случае подтверждения данных о выплатах РФ талибам за убийства американцев

Трамп пообещал "ответить должным образом" в случае подтверждения данных о выплатах РФ талибам за убийства американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что если информация о том, что Россия платила движению "Талибан" за убийство американских военных в Афганистане подтвердится, то это возмутит его

Об этом сообщает Радио Свобода .

Беседуя с журналистами, Трамп сообщил, что если информация подтвердится, то он "ответит должным образом".

  • Напомним, в феврале 2020 США и талибы заключили мирное соглашение, по которому американские войска покинут Афганистан.
  • По данным американских СМИ, российская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" вознаграждение за физическое устранение военных международной коалиции в Афганистане, включая США

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