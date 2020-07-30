Стоимость электроэнергии для малого бизнеса в Киеве с августа вырастет на 6%, - КГГА

30 июля, 2020, 14:32

Стоимость электроэнергии для малых бытовых потребителей с 1 августа вырастет в среднем на 6%

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, в столице стоимость электроэнергии для малых бытовых потребителей, к категории которых относится население, С 1 августа увеличится в среднем на 6%.

"Это связано с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Тарифы на электроэнергию для населения не изменились", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что малыми небытовыми потребителями до 31 декабря 2020 г. считаются те, которые покупают электроэнергию для собственного потребления, не является бытовыми потребителями и электроустановки которых присоединены к электросетям с договорной мощностью до 150 кВт.

Также отмечается, что тариф для малых бытовых потребителей рассчитывается на основе четырех составляющих. В частности, тариф на распределение электроэнергии, который утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения и меняется 1 августа; тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, который вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн МВт⋅год, вместо 155,4 грн / МВт⋅год; прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии и тариф на услуги поставщика останутся без изменений.

В пресс-службе добавили, что счета с новыми суммами малые небытовые потребители получат уже в июле.

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