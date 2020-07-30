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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП на Харьковщине: "скорая" сбила женщину

Смертельное ДТП на Харьковщине: "скорая" сбила женщину

Автомобиль скорой медицинской помощи наехал на женщину, которая переходила проезжую часть, в результате ДТП 43-летняя гражданка погибла

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Трагедия случилась в селе Циркуны.

За рулем "скорой" находился 60-летний водитель. Авто двигалось с включенными проблесковыми маячками. Женщина в это время пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

Сейчас открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Полицейские изъяли видеозапись с видеорегистратора, которая будет посмотрена и приобщена к материалам уголовного производства. После проведения экспертных исследований будет определен механизм аварии.

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