Сенат США узнал, как российские олигархи обходили санкции с помощью аукционов живописи

Об этом говорится в докладе сената США по итогам двухлетнего расследования.

Приближенные к президенту миллиардеры с 2014 года находятся под американскими санкциями. Им запрещено осуществлять финансовые операции с компаниями в США.

Однако, по данным сената, три фиктивные компании, связанные с Ротенбергами, купили у частных продавцов и через аукционные дома в Соединенных Штатах произведения искусства на сумму $18 млн. А всего с момента введения санкций бизнесмены смогли сделать финансовых операций на сумму более $90 млн .

Среди полотен, купленных Ротенбергами, сенаторы называют работы Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магритта.

Расследователи выяснили, то бизнесмены действовали в США через арт-дилера из Москвы и американского гражданина Григория Бальцера. Он, как утверждается, тоже действовал через фиктивную фирму. Таким образом Ротенберги приобрели не менее 16 картин, говорится в докладе.

Как отмечает The Wall Street Journal, аукционные дома достаточно мягко относятся к установлению конечного покупателя. Именно этой лазейкой, как утверждается, и воспользовались Ротенберги.

Представители аукционных домов заявили, что покупки Бальцера не вызывали вопросов. Арт-дилер выступал как главный покупатель и платил с личных счетов. Однако, по данным сенаторов, деньги на личные счета Бальцера переводила одна из фиктивных фирм Ротенберга. Адвокат Бальцера заявил, что его клиент не имеет отношения к российским миллиардерам.

Представитель Ротенберга назвал доклад Сената "полным абсурдом". По его словам, они никогда не использовали никаких инструментов для обхода американских санкций.

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