Расстрел авто на Полтавщине: преступление оказалось инсценированным, полиция задержала организатора убийства
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Работники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство гражданина Украины. За убийство человека злоумышленник обещал заплатить $50 тыс. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня, 30 июля, полицейские, при силовой поддержке спецподразделения ДВР, задержали организатора с поличным - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме $25 тыс. Ранее был задокументирован факт передачи еще $5 тыс.
Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.
Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Фото: npu.gov.ua
- 29 июля в Полтавской области на трассе Киев-Харьков вблизи города Пирятин нашли Mercedes с простреленными окнами. В салоне обнаружили тело мужчины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
-
Читайте также
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-