Расстрел авто на Полтавщине: преступление оказалось инсценированным, полиция задержала организатора убийства

30 июля, 2020, 17:36

В Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщили, что расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией. Полицейские инсценировали убийство мужчины, чтобы предупредить заказное нападение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Работники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство гражданина Украины. За убийство человека злоумышленник обещал заплатить $50 тыс. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 30 июля, полицейские, при силовой поддержке спецподразделения ДВР, задержали организатора с поличным - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме $25 тыс. Ранее был задокументирован факт передачи еще $5 тыс.

Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: npu.gov.ua

29 июля в Полтавской области на трассе Киев-Харьков вблизи города Пирятин нашли Mercedes с простреленными окнами. В салоне обнаружили тело мужчины.

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