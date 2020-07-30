"Угроза мусорного коллапса": на Закарпатье за год накапливается более 300 тонн отходов, - ОГА
Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров в рамках своего отчета за 100 дней работы в должности, сообщает Укринформ.
"Мы накапливаем 300 тонн мусора в Закарпатье за год, и сейчас ситуация такова, что нам уже некуда его деть. Легальные полигоны в области на 90% заполнены. Львов наш мусор не принимает, Франковск не имеет таких мощностей. Если мы сейчас не найдем выход из этой ситуации, в области будет мусорный коллапс", - сказал Петров.
По его словам, решение мусорной проблемы на Закарпатье требует политического решения и управленческого контроля, в частности, с помощью Закона "Об обращении твердыми бытовыми отходами".
"Вопрос построения мусороперерабатывающего завода в области - в его рентабельности. Мировая практика показывает, что это - нерентабельно. Исходя из уровня благосостояния граждан на Закарпатье, ни один инвестиционный проект в этой сфере не получит точку окупаемости даже за 10 лет работы. Поэтому здесь необходимо дотирование, ни один инвестор не зайдет на этот рынок, пока не будет гарантий от государства", - пояснил Петров.
Также он отметил, что области необходимо формировать культуру обращения с отходами и пропагандировать сортировку мусора.
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