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Espreso.tvОбщество"Поможет сдерживать агрессивные действия России в киберпространстве": Кулеба отреагировал на санкции ЕС против хакеров

"Поможет сдерживать агрессивные действия России в киберпространстве": Кулеба отреагировал на санкции ЕС против хакеров


фото: rbc.ua
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение Европейского Союза о применении санкций за кибератаки поможет сдерживать агрессивные действия России в киберпространстве

Об этом он написал в Twitter .

"Приветствую решение ЕС применить ограничительные меры против тех, кто совершает кибератаки. Это позволит ЕС налагать санкции на лиц и организации, которые осуществляют кибератаки, предоставляют поддержку для таких преступных действий. Это также поможет сдерживать агрессивные действия России в киберпространстве", - отметил Кулеба.

Он отметил, что этот шаг повысит устойчивость киберпространства к атакам, которые угрожают устоям демократического общества.

По словам министра, новый санкционный режим ЕС предусматривает также санкции за кибератаки против третьих стран.

"Следовательно, это открывает возможности для сотрудничества между Украиной и ЕС в вопросах отслеживания, обнаружения и реагирования на тех, кто осуществляет кибератаки на критическую инфраструктуру нашего государства", - подчеркнул Кулеба.

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