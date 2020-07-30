"Поможет сдерживать агрессивные действия России в киберпространстве": Кулеба отреагировал на санкции ЕС против хакеров
Об этом он написал в Twitter .
"Приветствую решение ЕС применить ограничительные меры против тех, кто совершает кибератаки. Это позволит ЕС налагать санкции на лиц и организации, которые осуществляют кибератаки, предоставляют поддержку для таких преступных действий. Это также поможет сдерживать агрессивные действия России в киберпространстве", - отметил Кулеба.
Он отметил, что этот шаг повысит устойчивость киберпространства к атакам, которые угрожают устоям демократического общества.
По словам министра, новый санкционный режим ЕС предусматривает также санкции за кибератаки против третьих стран.
"Следовательно, это открывает возможности для сотрудничества между Украиной и ЕС в вопросах отслеживания, обнаружения и реагирования на тех, кто осуществляет кибератаки на критическую инфраструктуру нашего государства", - подчеркнул Кулеба.
Приветствую решение ЕС применить ограничительные меры против тех, кто совершает кибератаки. Это позволит ЕС налагать санкции на лиц и организации, которые осуществляют кибератаки предоставляют поддержку для таких преступных действий. Это также поможет сдерживать агрессивные действия России в киберпространстве 1/3- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2020
- Напомним, Европейский союз впервые ввел санкции за кибератаки, применив их против граждан и структур России, Китая и КНДР.
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