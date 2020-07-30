"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: прекращение огня на Донбассе: путь к миру или капитуляция перед врагом?
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности прекращение огня на Донбассе, изменения в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске и реальные возможности достичь мира.
К разговору присоединятся:
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Николай Величкович, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Андрей Пузийчук, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Соломия Бобровская, народный депутат, фракция "Голос"
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Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009)
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Игорь Лапин, народный депутат VIII-го созыва
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Мирослав Гай, волонтер, заместитель председателя Совета резервистов ВСУ
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.
Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53.
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