"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: прекращение огня на Донбассе: путь к миру или капитуляция перед врагом?

30 июля, 2020, 16:38

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности прекращение огня на Донбассе, изменения в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске и реальные возможности достичь мира.

К разговору присоединятся:

Николай Величкович, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Андрей Пузийчук, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Соломия Бобровская, народный депутат, фракция "Голос"

Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009)

Игорь Лапин, народный депутат VIII-го созыва

Мирослав Гай, волонтер, заместитель председателя Совета резервистов ВСУ

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53.