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Espreso.tvОбщество"По принципу экстерриториальности": Степанов анонсировал изменения в работу "скорой"

"По принципу экстерриториальности": Степанов анонсировал изменения в работу "скорой"

Скорая помощь в своей работе будет руководствоваться принципом экстерриториальности, что позволит медикам осуществлять выезды на ближайшие вызовы без привязки к области

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Радио Свобода.

Глава Минздрава отметил, что министерство планирует ввести в работе экстренной медицинской помощи принцип экстерриториальности в этом году.

"Вопрос, который мы хотим завершить в этом году, это введение принципа экстерриториальности. Что он означает? В случае, если машина скорой помощи находится рядом с другой областью, она сможет выезжать туда оказывать медицинскую помощь", - сказал Степанов.

Он также сообщил, что сейчас разработан четкий алгоритм работы экстренной медицинской помощи по принципу экстерриториальности.

"Практически во всех автомобилях экстренной медицинской помощи установлены GPS навигаторы, которые позволят диспетчеру направлять на вызов ближайшую "скорую" без привязки к области. Эта система проработана уже во многих областях. И там, где она на полную заработала, мы видим существенное уменьшение времени проезда на соответствующий вызов", - отметил глава Минздрава.

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