"Перемирие" на Донбассе: с начала суток оккупанты провели обстрел вблизи Новотошковского, - штаб ООС

30 июля, 2020, 07:38

За минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, который осуществили вооруженные формирования России вблизи населенного пункта Новолуганское

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Этот выстрел имел провокационный характер и был неприцельным, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался, уточнили в штабе.

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