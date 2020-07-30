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Espreso.tvОбщество"Перемирие" на Донбассе: с начала суток оккупанты провели обстрел вблизи Новотошковского, - штаб ООС

"Перемирие" на Донбассе: с начала суток оккупанты провели обстрел вблизи Новотошковского, - штаб ООС


фото: ООС
За минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, который осуществили вооруженные формирования России вблизи населенного пункта Новолуганское

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Этот выстрел имел провокационный характер и был неприцельным, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался, уточнили в штабе.

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