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Espreso.tvОбщество"Оружейник-хендмейкер" с Волыни: мужчина переделывал и продавал огнестрельное оружие

"Оружейник-хендмейкер" с Волыни: мужчина переделывал и продавал огнестрельное оружие


фото: Пресслужба поліції Волинської області
Теперь волынянину светит 7 лет за решеткой

В Волынской области оперативники задержали мужчину, который на протяжении длительного времени незаконно переделывал огнестрельное оружие и продавал ее клиентам со всей Украины. Только с начала этого года житель одного из районов области совершил незаконное вмешательство в более ста единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области , передает "Еспресо-Запад".

Как рассказали в полиции, за злоумышленником следили несколько месяцев. За это время оперативники установили его сообщников, заказчиков, как налажена система его деятельности и тому подобное.

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29 июля полицейские надлежащим образом задокументировали очередной факт вмешательства в заводскую конструкцию нарезного оружия. После этого сотрудники управления уголовного розыска вместе со следователями следственного управления и ротой полиции особого назначения ГУНП в Волынской области провели обыски по месту жительства фигуранта и непосредственно в его "мастерской".

"Во время обыска обнаружили заготовки и детали к огнестрельному оружию, "глушители" (как готовые, так и детали к ним), более 80 патронов различных калибров к нарезному оружию, уже переработанное оружие, готовое к отправке, и прочее. В целом обнаружили и изъяли три единицы нарезного оружия и одно гладкоствольное ружье с признаками переработки. Следственные действия продолжаются", - сообщают в полиции.

"Оружейника" задержали и решают вопрос об объявлении подозрения по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. За такие действия караются лишением свободы от 3 до 7 лет.

 

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