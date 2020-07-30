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Espreso.tvОбщество"Нафтогазу" передали арестованные акции компании, принадлежавшей "Газпрому"

"Нафтогазу" передали арестованные акции компании, принадлежавшей "Газпрому"


фото: rbc.ua
Агентство по розыску и менеджменту активов передало в управление АО "Укртрансгаз" из группы "Нафтогаз" акции ЗАО "Газтранзит", которой руководил российский "Газпром"

Об этом сообщает пресс служба агентства.

"Укртрансгаз" получил право управлять акциями.

"Благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО "Укртрансгаз", которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Поступления от управления акциями будут перечисляться в госбюджет.

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