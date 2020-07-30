"Нафтогазу" передали арестованные акции компании, принадлежавшей "Газпрому"
30 июля, 2020, 15:18
Агентство по розыску и менеджменту активов передало в управление АО "Укртрансгаз" из группы "Нафтогаз" акции ЗАО "Газтранзит", которой руководил российский "Газпром"
Об этом сообщает пресс служба агентства.
"Укртрансгаз" получил право управлять акциями.
"Благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО "Укртрансгаз", которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг", - говорится в сообщении.
Поступления от управления акциями будут перечисляться в госбюджет.
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