"Нафтогазу" передали арестованные акции компании, принадлежавшей "Газпрому"

30 июля, 2020, 15:18

Агентство по розыску и менеджменту активов передало в управление АО "Укртрансгаз" из группы "Нафтогаз" акции ЗАО "Газтранзит", которой руководил российский "Газпром"

Об этом сообщает пресс служба агентства.

"Укртрансгаз" получил право управлять акциями.

"Благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО "Укртрансгаз", которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Поступления от управления акциями будут перечисляться в госбюджет.