"Лес будто срезало косой": ураган принес беду селу на Буковине

30 июля, 2020, 20:30

В Черновицкой области внезапный ураган нанес значительный ущерб селу Старые Бросковцы Сторожинецкого района

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов.

"Я такого еще не видел - лесопосадку будто срезало косой. Вместо деревьев с кронами - одни палочки", - написал чиновник.



Фото со страницы в Facebook Дмитрия Балинова

По его словам, почти на всех дорогах села сейчас можно увидеть куски шифера, а на обочинах - остатки крыш с домов и фрагменты лагов с прикрученной к ним металлочерепицей.

"По словам сельского головы - около 200 домохозяйств повреждены. Из них 30-40 - сильно повреждены. Крыши повредило на зданиях сельсовета и школы", - сообщил Балинов.

Он добавил, что крыши срывало с домов, разваливая фронтонные стены. "И добавлял людям сильный дождь с градом", - отметил глава РГА.









Фото со страницы в Facebook Дмитрия Балинова

Как сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, в результате внезапного сегодняшнего урагана в селе повреждены крыши 30 жилых домов, сорваны кровли школы и сельского совета.

По информации ОГА, из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов Сторожинецкого района, один из них частично. Кроме того, непогода повалила четыре дерева.