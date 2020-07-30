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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" получила членство в Международном демократическом союзе

"Европейская Солидарность" получила членство в Международном демократическом союзе

Партия "Европейская Солидарность" получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union). Об этом лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook

"Очень важное решение для нашей партии, ее укрепления и международных позиций! "Европейская Солидарность" получила статус наблюдателя в Международном демократическом союзе как первый этап к полноправному членству в этой влиятельной мировой политической семьи", - пишет Порошенко.

Международный демократический союз - это платформа, которая способствует развитию демократии и политике правоцентристов по всему миру. Учредителями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Сегодня в организацию входят более 80 партий из более чем 60 стран по всему миру. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Председателем организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.

"Европейская Солидарность" подала заявку на членство IDU летом 2019 года. Согласно правилам, партия-кандидат должна получить политическую поддержку одной из партий, которая уже является членом организации. Такую поддержку обеспечила шведская партия Модератерна.

29 июля 2020 г. состоялось заседание членов IDU в онлайн формате с целью рассмотрения заявок на членство партий-кандидатов. В заседании под председательством Стивена Харпера приняли участие более 70 участников со всего мира, среди которых Иванна Климпуш-Цинцадзе и Вирджиния Дронова.

Представительница партии Модератерна Ева Густавсон во время своего выступления в поддержку "Европейской Солидарности", в частности, осудила политические преследования в Украине главы партии, пятого президента Украины Петра Порошенко.

Члены IDU единогласно проголосовали за членство партии "Европейская Солидарность" в IDU (первый этап членства - Observer Member). Партия рекомендована к получению полного членства во время IDU саммита весной 2021 года.

"Глубоко благодарен главе организации, бывшему премьер-министру Канады Стивену Харперу, всем членам демократического союза, партнерам по Европейской народной партии, которые поддержали наше присоединение единогласно, и особенно нашим шведским друзьям. Продолжаем укреплять международное единство и солидарность мира с Украиной в интересах демократии, мира и безопасности! ", - подчеркнул Петр Порошенко .

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