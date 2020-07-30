"Базис капитализма", - Малюська просит Зеленского ветировать закон о моратории на взыскание по валютной ипотеке

30 июля, 2020, 17:56

Министр юстиции Денис Малюська подписал письмо к Президенту Украины относительно ветирования законопроекта №3640 о моратории на взыскание имущества по валютным кредитам

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

"На подпись президенту поступил очередной законопроект (№3640), который останавливает любое принудительное взыскание долгов (а не только долгов подмораторных валютных заемщиков, как это можно было бы ожидать, исходя из его названия). Минюст попросил ветировать данный законопроект, ведь обязанность платить долг и выполнять договорной долг - это базис капитализма и рыночной экономики, поэтому отклонение от обязанности платить долги должно быть цивилизованным и справедливым ", - отмечается в сообщении.

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Как подчеркивают в министерстве, подобные моратории приводят к увеличению затрат должников, защищенных мораторием (ведь в цену товаров и услуг, которые им продаются, сразу закладывается риск неуплаты) и к увеличению коррупции (оплатить ли оплатить контрагенту - решает директор предприятия и ни один суд ему не указ).

Также, в Минюсте отметили, что подобные моратории приводят к увеличению расходов налогоплательщиков - за должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий государства по исполнению судебных решений и специальную бюджетную программу, международные арбитражи или решения ЕСПЧ; к ухудшению инвестклимата - ни один нормальный инвестор не будет работать в непредсказуемом среде; и к криминализации процесса выбивания долгов (потому что другие законные процедуры взыскания долгу не будут работать).

Напомним, ранее министр Малюська заявил, что министерство юстиции будет просить ветировать законопроект №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, который поступил на подпись Зеленскому

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