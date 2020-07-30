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Espreso.tvОбществоПредседатель Киевского облсовета сложил полномочия "из-за давления и грязи"

Председатель Киевского облсовета сложил полномочия "из-за давления и грязи"

30 июля председатель Киевского областного совета Николай Стариченко, нардеп от "Радикальной партии", сложил полномочия

Об этом говорится в заявлении Стариченко на сайте Киевского облсовета.

По словам Стариченко, это связано с рядом инсинуаций и "грязных" технологий, которые начались накануне избирательной кампании.

Председатель облсовета заявил, что не планирует участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября.

"Я решил сложить полномочия председателя и депутата Киевского областного совета", - написал Стариченко.

Отметим, Николай Стариченко был избран в киевскиой областной совет в 2015 году под первым номером "Радикальной партии". На днях 12 депутатов Киевского облсовета, среди которых и Стариченко, создали депутатскую группу "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского". После этого глава "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал в Facebook Стариченко предателем.

В свою очередь сам Стариченко заявил, что создание такой группы не означает переход его или депутатского корпуса в ряды политической партии "Слуга народа".

 

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