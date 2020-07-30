Правительство изменило требования к тестированию на СOVID-19 при въезде из "красной" зоны

30 июля, 2020, 16:32

Кабмин обнародовал постановление, согласно которому изменены требования к тестированию на COVID-19 при въезде в Украину, а также обновленая классификация стран на "красную" и "зеленую" зону

Соответствующая постановление Кабинета министров №641 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно постановлению, отныне, если человек не желает проходить 14-дневную самоизоляцию под контролем приложении "Дий вдома" или обсервацию в специальных учреждениях, он может пройти ПЦР-тестирование на коронавирус за рубежом.

Отмечается, что такое тестирование должно быть сделано не позднее 48 часов до въезда в Украину.

Кроме того, с 1 августа начнет действовать новая классификация распределения стран на "красную" и "зеленую" зону на основе новых случаев выявления СOVID-19.

В частности, к "красной" зоне будут отнесены страны, где число новых случаев болезни на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине, или прирост числа заболеваний за последние 14 дней превышает аналогичный показатель за предыдущие 14 дней на 30%.

Список таких стран будет формировать Министерство здравоохранения и обновлять его каждые 7 дней.

После приезда из страны "красного" списка необходимо пройти 14-дневную обсервацию, самоизоляцию или получить отрицательный результат ПЦР-тестирование на короанвирус, сделанный в Украине или в зарубежной лаборатории не ранее, чем за 48 часов до въезда в Украину.

Отметим, ранее в Украине признавались только ПЦР-тесты сделаны в украинских лабораториях.

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