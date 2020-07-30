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Espreso.tvОбществоПомпео заявил, что в Госдепе США ищут "эффективного кандидата" на должность спецпредставителя по делам Украины

Помпео заявил, что в Госдепе США ищут "эффективного кандидата" на должность спецпредставителя по делам Украины

Государственный департамент США ищет кандидата на должность специального представителя Соединенных Штатов по делам Украины

Об этом государственный секретарь США Майкл Помпео сказал во время слушаний в Сенате США, сообщает Укринформ.

"Важно иметь утвержденного посла на этом посту", - заявил Помпео в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана о планах назначения спецпредставителя США по украинскому вопросу.

Он добавил, что в администрации до сих пор считают потерей то, что посол Уолкер (экс-спецпредставительк, - ред.) ушел с должности.

"Работа, которую он (Курт Волкер, - ред.) делал, была важной для общих усилий Государственного департамента в регионе, и мы надеемся назначить на эту должность правильную кандидатуру, чтобы мы могли приложить максимум усилий для помощи украинскому народу поддерживать демократию", - подчеркнул Помпео.

Он выразил позицию, что администрация президента поддерживает увеличение летальной помощи для Украины.

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