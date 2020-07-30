Помпео заявил, что в Госдепе США ищут "эффективного кандидата" на должность спецпредставителя по делам Украины
Об этом государственный секретарь США Майкл Помпео сказал во время слушаний в Сенате США, сообщает Укринформ.
"Важно иметь утвержденного посла на этом посту", - заявил Помпео в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана о планах назначения спецпредставителя США по украинскому вопросу.
Он добавил, что в администрации до сих пор считают потерей то, что посол Уолкер (экс-спецпредставительк, - ред.) ушел с должности.
"Работа, которую он (Курт Волкер, - ред.) делал, была важной для общих усилий Государственного департамента в регионе, и мы надеемся назначить на эту должность правильную кандидатуру, чтобы мы могли приложить максимум усилий для помощи украинскому народу поддерживать демократию", - подчеркнул Помпео.
Он выразил позицию, что администрация президента поддерживает увеличение летальной помощи для Украины.
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