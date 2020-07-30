Полиция схватила псевдоминера станции метро в Киеве

30 июля, 2020, 14:33

30 июля у Киеве задержан злоумышленник, сообщивший о заминировании станции метро "Вокзальная"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

29 июля 2020 г. неизвестный мужчина сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная" в киевской подземке.

"Для проверки указанного сообщения станция метро "Вокзальная" была закрыта на вход и выход, эвакуированы более 300 пассажиров, поезда проследовали станцию без остановки. Обзор станции метрополитена осуществлялся кинологами с привлечением служебных собак, экспертами взрывотехнических и пожежотехничних экспертиз НИЭКЦ ГУНП в г. Киеве. по результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено ", - говорится в сообщении.

Мужчина, который сообщил о минировании, установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 29-летний житель столицы.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.

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