Полиция схватила псевдоминера станции метро в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
29 июля 2020 г. неизвестный мужчина сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная" в киевской подземке.
"Для проверки указанного сообщения станция метро "Вокзальная" была закрыта на вход и выход, эвакуированы более 300 пассажиров, поезда проследовали станцию без остановки. Обзор станции метрополитена осуществлялся кинологами с привлечением служебных собак, экспертами взрывотехнических и пожежотехничних экспертиз НИЭКЦ ГУНП в г. Киеве. по результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено ", - говорится в сообщении.
Мужчина, который сообщил о минировании, установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 29-летний житель столицы.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.
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