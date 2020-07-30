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Espreso.tvОбществоПо рекордный урожай мака на Львовщине хозяин может сесть на 8 лет

По рекордный урожай мака на Львовщине хозяин может сесть на 8 лет

В Перемышлянском районе Львовской области на огороде обнаружили рекордное количество мака

Рекордный урожай вырос на одном из огородов 45-летнего жителя села Липовцы Перемышлянского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовщины.

На основании постановления следственного судьи правоохранители провели обыск территории проживания, во время которого обнаружили и изъяли две тысячи растений снотворного мака. Это в четыре раза больше минимального количества, достаточного, чтобы квалифицировать такое выращивание как умышленное тяжкое преступление, за которое предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы.

Этот "урожай" является самым крупным из обнаруженных в районе за последние три года и одним из крупнейших, которые в этом году зафиксировали во Львовской области.

Назначена экспертиза, по итогам которой прокуроры решать вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Напомним, только вчера на Тернопольщине обнаружили более двух тысяч растений мака на огороде у жительницы Збаражского района. Женщина утверждала, что посеяла мак для собственных нужд.

 

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