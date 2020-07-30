Оккупанты задержали в Севастополе военного Черноморского флота РФ: обвиняют в шпионаже в пользу Украины
30 июля, 2020, 10:29
В Севастополе представителями оккупационной администрации задержан военнослужащий Черноморского флота РФ, который якобы собирал и передавал секретные сведения украинской разведке
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на ФСБ.
Как сообщается, в отношении военного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (наказывается лишением свободы на срок до 20 лет).
Читайте также: В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" Рогозина: обвиняют в "работе на НАТО"
Подозреваемый арестован.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-