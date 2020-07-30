Оккупанты задержали в Севастополе военного Черноморского флота РФ: обвиняют в шпионаже в пользу Украины

30 июля, 2020, 10:29

В Севастополе представителями оккупационной администрации задержан военнослужащий Черноморского флота РФ, который якобы собирал и передавал секретные сведения украинской разведке

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на ФСБ.

Как сообщается, в отношении военного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (наказывается лишением свободы на срок до 20 лет).

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Подозреваемый арестован.