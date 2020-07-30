Официальный курс: гривня стабилизировалась

30 июля, 2020, 09:13

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 30 июля 2020 года на отметке 27,69 грн/$

Об этом говорится на сайте НБУ.

По состоянию на 29 июля курс составлял 27,69 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 30 июля установлен на уровне 32,47 грн/евро. По состоянию на 29 июля курс составлял 32,45 грн/евро.

На наличном рынке 30 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,56, продают - по 27,67 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,30 грн/$, продажи - в пределах 27,60-29,50 грн/$.

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