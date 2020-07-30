НАСА запустила на Марс тяжелую ракету Atlas V с новейшим марсоходом Perseverance.ВИДЕО
Трансляцию пуска можно было наблюдать онлайн на NASA TV .
Если все пойдет по плану, примерно через полгода 18 февраля 2021 г., состоится посадка марсохода на поверхности планеты в районе кратера Езеро - в точке, где есть дельта реки, интересная для ученых с точки зрения поиска следов былой жизни на Марсе. Минимальная программа исследований рассчитана на два земных года, но, скорее всего, она будет продолжена. Основными научными целями марсохода станут изучение геологии Марса и истории его развития, поиски следов жизни, а также отбор и подготовка образцов почвы для доставки на Землю в будущем.
Велосипед отправится исследовать ударный кратер Езеро, где, как считают в NASA, когда-то плескалось огромное озеро. Там он проведет первые астробиологические исследования - будет искать признаки нынешней или прошлой жизни, и не только это. Миниатюрный вертолетный дрон предназначен для разведки района посадки и первого теста полетной технологии на другой планете.
РАКЕТА. Atlas V - одноразовая двухступенчатая ракета. Сначала проводилась Lockheed Martin, сейчас - в Денвере, штат Колорадо, альянсом ULA (Lockheed Martin + Boeing). Длина - 58,3 м, диаметр - 3,81 м, стартовая масса - от 334 до 547 тонн. Способна выводить на НОО до 18,8 т, на ГТО - почти 9 т. Стоимость запуска - от $ 110 до $ 235 млн. Это одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было.
Это будет 7-й запуск Atlas V в конфигурации 541. Первая цифра - диаметр головного обтекателя: "5" - 5,4 м. Вторая цифра соответствует количеству боковых ускорителей - от 0 до 5, третья - число двигателей второй ступени: 1 или 2 .
Маршевая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 российского Энергомаш: он работает на керосине с жидким кислородом. Америка планирует отказаться от РД-180 в 2022-м. Вторая ступень Centaur использует тягу двигателя RL-10C-1 на жидких водороде и кислороде.
Perseverance имеет массу небольшой малолитражки - 1025 килограмм. Его габариты составляют 3 × 2,7 × 2,2 метра - но это если не учитывать довольно длинную руку-манипулятор, о которой нужно сказать отдельно. Для перемещения по Марсу велосипед оснащен шестью колесами полуметрового диаметра из алюминиевого сплава с титановыми спицами - похожими, но немного более прочными, чем на Curiosity. В состав полезной нагрузки велосипеда входят семь научных инструментов:
- Камера Mastcam-Z - система из двух камер для панорамных и стереоскопических снимков поверхности, в том числе с оптическим увеличением. Также ее будут использовать для определения минералогического состава пород на поверхности Марса.
- Камера-спектрометр SuperCam - инструмент для анализа химического и минералогического состава марсианских пород.
- Рентгеновский флуоресцентный спектрометр PIXL с тепловизором позволит сделать самый детальный анализ элементного состава почвы на Марсе за всю историю исследований планеты.
- Ультрафиолетовый рамановский спектрометр SHERLOC с камерой высокого разрешения будет искать органические примеси в почве и уточнять ее минеральный состав. На его калибровочной мишени кроме всего прочего размещены пять кусочков материалов, которые в будущем будут использоваться для создания марсианских скафандров.
- Метеостанция MEDA обеспечит измерение температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра, относительной влажности и размера и формы частиц пыли в воздухе.
- Радар сверхбольшого диапазона RIMFAX - георадар, предназначенный для выявления ближайших подповерхностных слоев пород, умеет «заглядывать» на глубину до 10 метров.
- Манипулятор - кроме спектрометров, на нем установлен небольшой механизм, способный бурить небольшие отверстия на глубину до шести сантиметров.
Велосипед имеет достаточно мощные мультимедийные возможности: на нем целых 23 камеры для навигационных и технических операций, а для записи марсианских звуков есть два микрофона. Кроме того, на марсоходе установлена необычная экспериментальная установка MOXIE, которая будет получать кислород из углекислого газа, содержащегося в марсианской атмосфере. Предполагается, что в будущем такие установки позволят обеспечивать кислородом экипажи пилотируемых экспедиций на Марс. Для связи с Землей на «Персеверансе» установлены три антенны:
- основная ультравысокочастотная антенна, которая будет передавать сигнал со скоростью до 2 Мбит / с через спутники-ретрансляторы на орбите Марса (MRO, MAVEN и TGO ( «ЭкзоМарс 2016»);
- узконаправленная антенна для прямой связи с Землей (в периоды видимости) со скоростью до 160 бит / с на Землю и до 500 б / с с Земли.
- малонаправленная антенна для приема простых сигналов с Земли.
На последнем этапе разработки в состав марсохода был включен небольшой экспериментальный вертолетный дрон Ingenuity ( "Изобретательность") - первый в истории изучения Марса атмосферный летательный аппарат. Он оснащен двумя углепластиковыми винтами диаметром 120 сантиметров. Сам аппарат при этом имеет относительно скромные размеры, его длина не превышает 20 сантиметров, а общая масса составляет около двух килограммов. За пределами корпуса находятся посадочные опоры, антенны, солнечная батарея и сами лопасти винта.
Вертолет установлен в нижней части марсохода и защищен там специальным композитным экраном, который будет отключен только через два месяца после посадки. Поэтому создателям аппарата нужно будет выполнить достаточно сложную инженерную задачу по отделению «Инженьюити» от самого велосипеда.
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