Нардеп от ОПЗЖ Рабинович купил телеканал

30 июля, 2020, 17:09

Бывший народный депутат Александр Бригинец продал свои права на музыкальный телеканал O-TV депутату от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадиму Рабиновичу

Об этом Бригинец сообщил "Детектор медиа" .

Рабинович стал владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ", которыми владел Бригинец. Остальные 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику на общественных началах Вадима Рабиновича.

Бригинец рассказал, что пока был в Раде, назначенное руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.

Он уточнил, что кандидатуру Рабиновича согласовали "под обещание", что канал будет оставаться музыкальным и действовать согласно украинскому законодательству.