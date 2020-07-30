Нардеп от ОПЗЖ Рабинович купил телеканал
30 июля, 2020, 17:09
Бывший народный депутат Александр Бригинец продал свои права на музыкальный телеканал O-TV депутату от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадиму Рабиновичу
Об этом Бригинец сообщил "Детектор медиа" .
Рабинович стал владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ", которыми владел Бригинец. Остальные 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику на общественных началах Вадима Рабиновича.
Бригинец рассказал, что пока был в Раде, назначенное руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.
Он уточнил, что кандидатуру Рабиновича согласовали "под обещание", что канал будет оставаться музыкальным и действовать согласно украинскому законодательству.
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