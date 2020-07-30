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Espreso.tvОбществоНападение на синагогу в Киеве: полиция объявила в розыск подозреваемого по имени Юлий Цезарь

Нападение на синагогу в Киеве: полиция объявила в розыск подозреваемого по имени Юлий Цезарь

Полиция Донетчины установила личность мужчины, вероятно напавшего на синагогу в Мариуполе 28 июля, им оказался 28-летний Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Юлий Цезарь-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, который обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Сейчас Цезарь скрывается от преследования, постоянно меняет одежду.

Подозреваемый имеет следующие приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, выбриты на висках. Использует одежду разных цветов.

"Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную Пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку", - добавили в полиции.

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