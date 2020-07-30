Нападение на синагогу в Киеве: полиция объявила в розыск подозреваемого по имени Юлий Цезарь
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"Юлий Цезарь-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, который обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе", - говорится в сообщении.
Сейчас Цезарь скрывается от преследования, постоянно меняет одежду.
Подозреваемый имеет следующие приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, выбриты на висках. Использует одежду разных цветов.
"Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную Пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку", - добавили в полиции.
- 28 июля неизвестный мужчина с топором ранил охранника синагоги в Мариуполе.
- В полиции расследуют нападение неизвестного с топором на охранника синагоги, как покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений.
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