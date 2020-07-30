Нападение на синагогу в Киеве: полиция объявила в розыск подозреваемого по имени Юлий Цезарь

30 июля, 2020, 17:42

Полиция Донетчины установила личность мужчины, вероятно напавшего на синагогу в Мариуполе 28 июля, им оказался 28-летний Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Юлий Цезарь-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, который обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Сейчас Цезарь скрывается от преследования, постоянно меняет одежду.

Подозреваемый имеет следующие приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, выбриты на висках. Использует одежду разных цветов.

"Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную Пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку", - добавили в полиции.

28 июля неизвестный мужчина с топором ранил охранника синагоги в Мариуполе.

В полиции расследуют нападение неизвестного с топором на охранника синагоги, как покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений.