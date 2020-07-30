На закарпатской ферме разводят итальянских лошадей, африканских баранов и швейцарских коров

30 июля, 2020, 20:24

Более 5 лет в Солотвино на Закарпатье работает уникальная ферма. Однако из-за карантина даже это уникальное место переживает кризис

Об этом сообщает zakarpattya.net .

Ежегодно сюда приезжают сотни туристов со всей Украины и даже из-за ее границ чтобы попробовать на вкус уникальный продукт - молоко швейцарской коровы или африканскую баранину. Сейчас же, из-за карантина, туристов почти нет. Однако фермеры не опускают руки, и говорят - это, в первую очередь, дело для души, а не для заработка.

Настоящей гордостью считают своих лошадей: это благородные, очень умные и спокойные породы, похвастать наличием которых может далеко не каждый хозяин. Главная красавица конюшни - кобыла Фаина, неоднократная чемпионка скачек.

Выращивают на ферме и уникальные породы коров - гуцульских, швейцарских, французских. Здесь их около 40, ежедневно они дают более 50 литров молока.

Ежедневно около 70 литров молока дают фермерам и овцы. Самые богатые молоком украинские породы, аафриканских выращивают исключительно для мяса, говорят чабаны. 350 овец ежедневно, с утра до поздней ночи, обслуживают всего 5 человек.