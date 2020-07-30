На Николаевщине грузовик сбил насмерть двух пешеходов
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
"47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Событие произошло сегодня, 30 июля, около 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Киев-Одесса".
Полицейские возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет заключения.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Кривоозерском районе, в которой погибли двое пешеходов Сегодня, 30 ...Опубликовано Полиция Николаевской области Четверга, 30 Июля 2020
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