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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине грузовик сбил насмерть двух пешеходов

На Николаевщине грузовик сбил насмерть двух пешеходов


фото: npu.gov.ua
В Кривоозерском районе Николаевской области водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с отбойником с последующим наездом на двух пешеходов, оба погибли на месте

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

"47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Событие произошло сегодня, 30 июля, около 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Киев-Одесса".

Полицейские возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет заключения.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Кривоозерском районе, в которой погибли двое пешеходов Сегодня, 30 ...

Опубликовано Полиция Николаевской области Четверга, 30 Июля 2020

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